«Барселона» и ее главный тренер Хави не могут договориться по условиям нового контракта

Руководство футбольного клуба «Барселона» не готово удовлетворить запросы ее нынешнего главного тренера Хави, который требует зарплату в 12 миллионов евро после уплаты налогов. Об этом сообщает Cadena SER.

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С учетом зарплат тренера и его штаба до уплаты налогов сумма составляет 30 миллионов. Сообщается, что стороны не могут договориться по условиям контракта. Договор с с сине-гранатовыми у Хави рассчитан еще на один сезон.

Под его руководством «Барселона» выиграла чемпионат Испании и Суперкубок страны.

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ФОТО: РИА Новости
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