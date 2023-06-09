«Барселона» и ее главный тренер Хави не могут договориться по условиям нового контракта
9 июня 202312:42
Руководство футбольного клуба «Барселона» не готово удовлетворить запросы ее нынешнего главного тренера Хави, который требует зарплату в 12 миллионов евро после уплаты налогов. Об этом сообщает Cadena SER.
С учетом зарплат тренера и его штаба до уплаты налогов сумма составляет 30 миллионов. Сообщается, что стороны не могут договориться по условиям контракта. Договор с с сине-гранатовыми у Хави рассчитан еще на один сезон.
Под его руководством «Барселона» выиграла чемпионат Испании и Суперкубок страны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru