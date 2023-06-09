«Барселона» и ее главный тренер Хави не могут договориться по условиям нового контракта

С учетом зарплат тренера и его штаба до уплаты налогов сумма составляет 30 миллионов. Сообщается, что стороны не могут договориться по условиям контракта. Договор с с сине-гранатовыми у Хави рассчитан еще на один сезон.

Под его руководством «Барселона» выиграла чемпионат Испании и Суперкубок страны.

