СМИ: «Барселона» потребовала от Хави вернуть выданные ему iPhone и iPad
Руководство футбольного клуба «Барселона» потребовала от экс-тренера Хави вернуть выданные ему во время работы гаджеты. Об этом сообщает Barca Universal.
По данным издания, речь идёт о iPhone и iPad, которые Хави, тренировавший «сине-гранатовых» с ноября 2021-го по май 2024-го, и его тренерский штаб получили для личного использования.
В «Барселоне» считают, что выданная техника является собственностью клуба и после увольнения специалисты обязаны её вернуть.
Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне зарегистрировал жалобу экс-главного тренера футбольного клуба ЦСКА Владимира Федотова на команду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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