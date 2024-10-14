СМИ: «Барселона» потребовала от Хави вернуть выданные ему iPhone и iPad

По данным издания, речь идёт о iPhone и iPad, которые Хави, тренировавший «сине-гранатовых» с ноября 2021-го по май 2024-го, и его тренерский штаб получили для личного использования.

В «Барселоне» считают, что выданная техника является собственностью клуба и после увольнения специалисты обязаны её вернуть.

Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне зарегистрировал жалобу экс-главного тренера футбольного клуба ЦСКА Владимира Федотова на команду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

