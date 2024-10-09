Экс-наставник ЦСКА и «Урала» Гончаренко возглавил «Пари НН»
Белорусский специалист Виктор Гончаренко назначен главным тренером нижегородского футбольного клуба «Пари НН». Как сообщила пресс-служба команды, контракт рассчитан на два года.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», предыдущий наставник нижегородцев серб Саша Илич был уволен 5 октября. По итогам 11 туров текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Пари НН» занимает 12 место с 11 очками.
Предыдущим клубом 47-летнего Гончаренко был екатеринбургский «Урал». С конца 2016 по март 2021 года он возглавлял московский ЦСКА, который дважды привел к серебряным медалям чемпионата России, а также к победе в Суперкубке. Наибольших успехов Гончаренко добился с белорусским БАТЭ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru