Экс-наставник ЦСКА и «Урала» Гончаренко возглавил «Пари НН»

Белорусский специалист Виктор Гончаренко назначен главным тренером нижегородского футбольного клуба «Пари НН». Как сообщила пресс-служба команды, контракт рассчитан на два года.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», предыдущий наставник нижегородцев серб Саша Илич был уволен 5 октября. По итогам 11 туров текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Пари НН» занимает 12 место с 11 очками.

Предыдущим клубом 47-летнего Гончаренко был екатеринбургский «Урал». С конца 2016 по март 2021 года он возглавлял московский ЦСКА, который дважды привел к серебряным медалям чемпионата России, а также к победе в Суперкубке. Наибольших успехов Гончаренко добился с белорусским БАТЭ.

