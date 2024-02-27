СМИ: «Барселона» лишила Дани Алвеса статуса легенды клуба

Источники издания утверждают, что на протяжении всего процесса каталонский клуб придерживался презумпции невиновности. Бразильца исключили из списка легенд только после вступления приговора в силу.

Как пишет Daily Mail, жители родного бразильского штата Баия призвали снести установленную в честь футболиста статую в Жуазейро.

Ранее Высший суд Каталонии признал Дани Алвеса виновным в изнасиловании. Его приговорили к реальному тюремному сроку, а также обязали выплатить потерпевшей 150 тысяч евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

