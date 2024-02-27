СМИ: «Барселона» лишила Дани Алвеса статуса легенды клуба
Получивший четыре с половиной года тюрьмы бразильский футболист Дани Алвес лишился статуса легенды ФК «Барселона», сообщает Sport.es.
Источники издания утверждают, что на протяжении всего процесса каталонский клуб придерживался презумпции невиновности. Бразильца исключили из списка легенд только после вступления приговора в силу.
Как пишет Daily Mail, жители родного бразильского штата Баия призвали снести установленную в честь футболиста статую в Жуазейро.
Ранее Высший суд Каталонии признал Дани Алвеса виновным в изнасиловании. Его приговорили к реальному тюремному сроку, а также обязали выплатить потерпевшей 150 тысяч евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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