СМИ: «Барселона» лишила Дани Алвеса статуса легенды клуба

Получивший четыре с половиной года тюрьмы бразильский футболист Дани Алвес лишился статуса легенды ФК «Барселона», сообщает Sport.es.

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Источники издания утверждают, что на протяжении всего процесса каталонский клуб придерживался презумпции невиновности. Бразильца исключили из списка легенд только после вступления приговора в силу.

Как пишет Daily Mail, жители родного бразильского штата Баия призвали снести установленную в честь футболиста статую в Жуазейро.

Ранее Высший суд Каталонии признал Дани Алвеса виновным в изнасиловании. Его приговорили к реальному тюремному сроку, а также обязали выплатить потерпевшей 150 тысяч евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:БарселонаПриговорИзнасилованиеФутболист

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