СМИ: Банковский счет Овечкина заблокировали за неуплату налогов

Банковский счёт выступающего за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина оказался заблокирован. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Уточняется, что речь идёт счёте ИП Овечкин А.М. Фирма российского хоккеиста занимается производством и продажей одежды, а также спортивных товаров.

Источник Mash утверждает, что счёт ИП заблокировали из-за задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС), которая составляет 49 тысяч рублей.

Ранее ФНС заблокировала счета принадлежащего певцу Филиппу Киркорову магазина одежды «Phill 4» и его творческого центра «Филипп Киркоров корпорейшн» за просроченную задолженность по налогам в 4,2 тысячи рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ДолгиНалогиБлокировкаАлександр Овечкин

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