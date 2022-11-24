СМИ: Apple может купить «Манчестер Юнайтед»

Нынешние владельцы «манкунианцев» братья Глейзеры заявили, что готовы рассмотреть возможные альтернативы развития команды, в том числе его продажу.

По информации газеты, желание приобрести акции «МЮ» уже высказал глава химического гиганта Ineos английский бизнесмен Джим Рэтклифф, совладельцем может стать бывший игрок клуба Дэвид Бекхэм.

Источник Daily Star утверждает, что компания Apple готова заплатить за «красных дьяволов» 5,8 млрд фунтов стерлингов, а также построить новый стадион. В случае, если новым владельцем станет калифорнийская фирма, то «Манчестер Юнайтед» станет потенциально самым богатым клубом в мире.

Ранее «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с португальцем Криштиану Роналду, которй в ходе интервью подверг критике тренеров и руководство футбольного клуба, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

