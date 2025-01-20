СМИ: Анчелотти принял решение покинуть «Реал»

С 2022 года Москва предоставила бизнесу 700 га земли в рамках масштабных инвестпроектов Гоша Куценко прокомментировал ситуацию с найденным телом женщины в его «Запорожце» Реконструкция Марьинской школы №1566 завершится к 1 сентября Более 120 проектов для креативного бизнеса реализовали в Москве в 2024 году Полиция побеседует с подростком, гулявшим с игрушечным автоматом в Москве