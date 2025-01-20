СМИ: Анчелотти принял решение покинуть «Реал»
20 января 202516:46
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти решил покинуть клуб. Об этом пишет Onda Cero.
По данным издания, 65-летний итальянский специалист намерен уйти из команды даже в случае успешного завершения текущего сезона.
Также отмечается, что действующий контракт Анчелотти со «сливочными» рассчитан до лета 2026 года.
Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско отправлен в отставку с поста наставника сборной Бельгии, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru