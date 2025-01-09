Поттер стал главным тренером английского «Вест Хэма»

Футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед» назначил новым главным тренером Грэма Поттера. Об этом сообщили в пресс-службе английской команды.

Ранее «Вест Хэм» расторг контракт с испанцем Хуленом Лопетеги, который работал в клубе с мая 2024 года.

«"Вест Хэм Юнайтед" рад приветствовать Грэма Поттера в качестве нового главного тренера... 49-летний специалист присоединяется к "молотобойцам" по контракту на два с половиной года», — говорится в заявлении команды.

Поттер ранее тренировал в том числе английский клуб «Брайтон», шведский «Эстерсунд», а также лондонский «Челси».

Между тем главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам заявил о решении покинуть команду в 2026 году, пишет RT.

