СМИ: Американская авиакомпания вернула деньги за билет Хабибу Нурмагомедову
Американская авиакомпания Frontier Airlines по итогу расследования инцидента с участием российского бойца смешанных единоборств, экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова установила, что решение о снятии спортсмена с рейса было оправданным. Об этом пишет портал MMA Fighting.
При этом Нурмагомедову и его спутникам, которые также покинули самолет, вернули деньги за авиабилеты.
Уточняется, что согласно отчету компании, сотрудники действовали с учетом правил авиаперевозчика.
Ранее российского бойца сняли с самолета в США после споров со стюардессой. Уточняется, что бортпроводница спросила Нурмагомедова, который сидел в аварийном ряду, сможет ли он помочь пассажирам в случае возникновения чрезвычайной ситуации, на что боец не сразу смог дать внятный ответ. Это насторожило сотрудницу авиакомпании и начался спор. На просьбу пересесть на другое место Нурмагомедов ответил отказом. Стюардесса вызвала супервайзера, который попросил экс-чемпиона UFC покинуть самолет, напоминает «Радиоточка НСН».
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