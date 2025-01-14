СМИ: Американская авиакомпания вернула деньги за билет Хабибу Нурмагомедову

При этом Нурмагомедову и его спутникам, которые также покинули самолет, вернули деньги за авиабилеты.

Уточняется, что согласно отчету компании, сотрудники действовали с учетом правил авиаперевозчика.

Ранее российского бойца сняли с самолета в США после споров со стюардессой. Уточняется, что бортпроводница спросила Нурмагомедова, который сидел в аварийном ряду, сможет ли он помочь пассажирам в случае возникновения чрезвычайной ситуации, на что боец не сразу смог дать внятный ответ. Это насторожило сотрудницу авиакомпании и начался спор. На просьбу пересесть на другое место Нурмагомедов ответил отказом. Стюардесса вызвала супервайзера, который попросил экс-чемпиона UFC покинуть самолет, напоминает «Радиоточка НСН».

