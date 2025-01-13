Мусульмане в США призвали «прозрачно» расследовать снятие Нурмагомедова с рейса

Национальный исполнительный директор CAIR Нихад Авад уточнил, что на авиалиниях часто происходят инциденты расовой и религиозной дискриминации с мусульманами. Поэтому CAIR призывал Frontier Airlines публично опубликовать результаты своего расследования и принять соответствующие меры для устранения неправомерных действий или ошибок со стороны своих сотрудников.

Также в заявлении CAIR уточняется, что россиянин вел себя спокойно и отвечал на все вопросы.

Конфликт спортсмена и бортпроводницы возник на фоне того, что Нурмагомедов сидел в аварийном ряду и не сразу смог ответить на ее вопрос, сможет ли он в случае необходимости оказать помощь пассажирам. В последствии его попросили покинуть самолет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

