Мусульмане в США призвали «прозрачно» расследовать снятие Нурмагомедова с рейса
Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) призвал руководство авиакомпании Frontier Airlines «быстро и прозрачно» расследовать инцидент со снятием российского бойца смешанных единоборств, экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова с рейса из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес. Об этом говорится в заявлении организации на сайте.
Национальный исполнительный директор CAIR Нихад Авад уточнил, что на авиалиниях часто происходят инциденты расовой и религиозной дискриминации с мусульманами. Поэтому CAIR призывал Frontier Airlines публично опубликовать результаты своего расследования и принять соответствующие меры для устранения неправомерных действий или ошибок со стороны своих сотрудников.
Также в заявлении CAIR уточняется, что россиянин вел себя спокойно и отвечал на все вопросы.
Конфликт спортсмена и бортпроводницы возник на фоне того, что Нурмагомедов сидел в аварийном ряду и не сразу смог ответить на ее вопрос, сможет ли он в случае необходимости оказать помощь пассажирам. В последствии его попросили покинуть самолет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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