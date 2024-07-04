СМИ: Александра Трусова намерена возобновить спортивную карьеру

По данным агентства, финальное решение о возможном прокате фигуристки будет принято позднее по результатам летней подготовки, а также в соответствии с позицией ФФККР. Контрольные прокаты пройдут в Санкт-Петербурге в середине сентября.

Ранее о том, что Трусова планирует вернуться на лед, в беседе с «Матч ТВ» сообщал бывший агент спортсменки Алексей Николаев.

Фигуристке принадлежат мировые рекорды по ряду исполненных впервые четверных прыжков. После сезона-2022/23 она выступала исключительно в ледовых шоу, передает «Радиоточка НСН».

