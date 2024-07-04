СМИ: Александра Трусова намерена возобновить спортивную карьеру
Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании Александра Трусова намерена выступить на контрольных прокатах сборной России в сентябре 2024 года, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
По данным агентства, финальное решение о возможном прокате фигуристки будет принято позднее по результатам летней подготовки, а также в соответствии с позицией ФФККР. Контрольные прокаты пройдут в Санкт-Петербурге в середине сентября.
Ранее о том, что Трусова планирует вернуться на лед, в беседе с «Матч ТВ» сообщал бывший агент спортсменки Алексей Николаев.
Фигуристке принадлежат мировые рекорды по ряду исполненных впервые четверных прыжков. После сезона-2022/23 она выступала исключительно в ледовых шоу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru