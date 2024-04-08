«Опасный прыжок»: Тарасова не поддержала сальто в фигурном катании

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) может исключить сальто из числа запрещенных элементов в фигурном катании, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. По данным агентства, этот вопрос в числе прочих намерены обсудить на конгрессе организации. Тарасова предположила, что если сальто перестанет быть запрещенным элементом, он станет чем-то обыденным.

«Сальто многие прыгали в показательных выступлениях. Это опасный прыжок, возможность исполнения элемента зависит от уровня подготовки фигуриста, его роста. В момент обучения нужно брать не только тренера по фигурному катанию, но и акробата. Когда у меня был театр на льду, фигуристы прыгали сальто. Когда прыгает несколько людей, это приводит к определенному восторгу, а если будут прыгать все – ну сальто и сальто», - сказала она.