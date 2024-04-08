«Опасный прыжок»: Тарасова не поддержала сальто в фигурном катании
Фигуристы регулярно выполняют сальто в показательных выступлениях, однако этот элемент требует высокого уровня подготовки, сказала НСН Татьяна Тарасова.
Такой прыжок, как сальто противопоказан высоким фигуристам, кроме того, для его изучения важно дополнительно привлекать тренера по акробатике. Об этом НСН сообщила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) может исключить сальто из числа запрещенных элементов в фигурном катании, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. По данным агентства, этот вопрос в числе прочих намерены обсудить на конгрессе организации. Тарасова предположила, что если сальто перестанет быть запрещенным элементом, он станет чем-то обыденным.
«Сальто многие прыгали в показательных выступлениях. Это опасный прыжок, возможность исполнения элемента зависит от уровня подготовки фигуриста, его роста. В момент обучения нужно брать не только тренера по фигурному катанию, но и акробата. Когда у меня был театр на льду, фигуристы прыгали сальто. Когда прыгает несколько людей, это приводит к определенному восторгу, а если будут прыгать все – ну сальто и сальто», - сказала она.
В свою очередь олимпийский чемпион, российский тренер по фигурному катанию Максим Траньков усомнился в том, что сальто является травмоопасным элементом.
«Сальто не такой уникальный элемент, чтобы его обсуждать. Во время различных ледовых шоу многие его исполняют уже очень давно. Я видел, как сальто делают спортсмены "никакого" уровня. Думаю, травмоопасность многооборотных прыжков гораздо выше, чем в случае с сальто», - пояснил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что олимпийской чемпионке по фигурному катанию Анне Щербаковой предстоит операция на голеностопе. Спортсменка не объявляла об окончании спортивной карьеры, однако в текущем сезоне не участвовала в соревнованиях. Также известно, что из-за травмы Щербакова пропустит весенний тур ледового шоу Этери Тутберидзе, напоминает «Радиоточка НСН».
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