Слуцкий вернется в Россию без «черной метки»
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе с НСН объяснил, почему считает уход тренера Леонида Слуцкого из нидерландского «Витесса» правильным шагом.
Леонид Слуцкий решил покинуть пост главного тренера нидерландского футбольного клуба «Витесс». Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что причиной такого решения послужили пять поражений команды подряд в чемпионате страны.
Слуцкий начал работать с нидерландцами с начала сезона 2018-2019. Ранее он занимал должности главного тренера российской сборной, ЦСКА, британского «Халл Сити» и нескольких других клубов.
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе с НСН высказал собственное отношение к поступку Леонида Слуцкого, который ушел с тренерской работы из нидерландского футбольного клуба «Витесс».
«Слуцкий не первый и не последний тренер, который уходит из команды после ее поражений. Такова судьба тренера. Человек, который любит не себя в футболе, а футбол в себе –ответственный. Слуцкого мы знаем по работе в России именно как человека очень ответственного, который переживает за футболистов, за судьбу клуба, его историю и престиж. В Нидерландах он принял абсолютно правильное решение. И Слуцкому не какая-то черная метка дана – он сам понял промахи и решил уйти, дать возможность другим людям исправить ситуацию. Полностью его в этом поддерживаю и еще убеждаюсь в том, что Слуцкий, кроме того, что он хороший тренер, еще и порядочный человек», - заявил собеседник НСН.
Вячеслав Колосков считает, что для Леонида Слуцкого пока закрыты заграничные футбольные клубы, но контракт с одной из российских команд он может получить. Возвращение тренера в Россию эксперт считает плюсом для отечественного футбола.
«Ни в какой другой стране Слуцкий пока себя не найдет. Надо объективно сказать, что имидж его подпорчен. В России он будет востребован, но пока сложно прогнозировать, в какой именно команде. В любом случае, его возвращение в Россию – это плюс, потому что какой-то отечественный клуб приобретет квалифицированного тренера», - считает представитель РФС.
Ранее бывший игрок сборной России по футболу и московского «Спартака» Александр Мостовой в эфире НСН не согласился с мнением Слуцкого о разнице между отношением к тренерам в Англии и России.
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