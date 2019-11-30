Слуцкий вернется в Россию без «черной метки»

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе с НСН высказал собственное отношение к поступку Леонида Слуцкого, который ушел с тренерской работы из нидерландского футбольного клуба «Витесс».

«Слуцкий не первый и не последний тренер, который уходит из команды после ее поражений. Такова судьба тренера. Человек, который любит не себя в футболе, а футбол в себе –ответственный. Слуцкого мы знаем по работе в России именно как человека очень ответственного, который переживает за футболистов, за судьбу клуба, его историю и престиж. В Нидерландах он принял абсолютно правильное решение. И Слуцкому не какая-то черная метка дана – он сам понял промахи и решил уйти, дать возможность другим людям исправить ситуацию. Полностью его в этом поддерживаю и еще убеждаюсь в том, что Слуцкий, кроме того, что он хороший тренер, еще и порядочный человек», - заявил собеседник НСН.