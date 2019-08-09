У Леонида Слуцкого появился аккаунт в Instagram
9 августа23:37
Экс-тренер московского футбольного клуба ЦСКА Леониид Слуцкий завел свой Instagram-аккаунт. За пару часов на страницу Слуцкого подписались 18 тыс. человек, пишет Sports.ru.
На данный момент в профиле именитого футбольного тренера только одна фотография. В кадре Слуцкий позирует в форме нидерландского клуба «Витесс», главным тренером которого он является в настоящее время.
Сейчас число подписчиков нового профиля составляет более 25 тысяч человек.
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ФОТО: РИА Новости
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