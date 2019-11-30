Слуцкий уходит в отставку с поста главного тренера «Витесса»

Отмечается, что причиной такого решения послужили пять поражений команды подряд в чемпионате страны.

На данный момент "Витесс" находится на шестой строчке таблицы турнира с 23 очками.

Слуцкий начал работать с нидерландцами с начала сезона 2018-2019. Ранее он занимал должности главного тренера российской сборной, ЦСКА, британского «Халл Сити» и нескольких других клубов.



