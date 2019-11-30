Слуцкий уходит в отставку с поста главного тренера «Витесса»
30 ноября 201900:57
Леонид Слуцкий решил покинуть пост главного тренера нидерландского футбольного клуба «Витесс». Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что причиной такого решения послужили пять поражений команды подряд в чемпионате страны.
На данный момент "Витесс" находится на шестой строчке таблицы турнира с 23 очками.
Слуцкий начал работать с нидерландцами с начала сезона 2018-2019. Ранее он занимал должности главного тренера российской сборной, ЦСКА, британского «Халл Сити» и нескольких других клубов.
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ФОТО: РИА Новости
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