Слуцкий уходит в отставку с поста главного тренера «Витесса»

30 ноября 201900:57

Леонид Слуцкий решил покинуть пост главного тренера нидерландского футбольного клуба «Витесс». Об этом сообщает Интерфакс.

У Леонида Слуцкого появился аккаунт в Instagram

Отмечается, что причиной такого решения послужили пять поражений команды подряд в чемпионате страны.

На данный момент "Витесс" находится на шестой строчке таблицы турнира с 23 очками.

Слуцкий начал работать с нидерландцами с начала сезона 2018-2019. Ранее он занимал должности главного тренера российской сборной, ЦСКА, британского «Халл Сити» и нескольких других клубов.


Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Леонид СлуцкийФутболисты