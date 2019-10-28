Слуцкая: Наши фигуристки бьют рекорды, меняя технику катания

Фигуристка Александра Трусова одержала победу на этапе Гран-при Skate Canada с двумя мировыми рекордами. В первом из заявленных четырёх прыжков спортсменку постигла неудача, зато оставшиеся три она откатала блестяще, получив в произвольной программе 166.62 балла и по сумме двух программ 241.02 балла.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в эфире НСН поздравила юную фигуристку, а также отметила, что в последнее время юниорки постоянно повышают планку.

«Во-первых, то, что она делает, действительно, удивительно. Во-вторых, дай бог, чтобы она продолжала кататься столько, сколько ей захочется, и никакая травма не мешала бы. Нам, профессиональным зрителям, в этой ситуации остаётся пожелать ей удачи и смотреть на те недостижимые высоты, которые она покоряет. У нас спортсменов хороших много, девчонки действительно сейчас показывают элементы совершенно другого уровня!» — заметила Слуцкая.

Если раньше фигурное катание ограничивалось более простой программой, сегодня начинающие фигуристки соревнуются в рекордах, отметила Слуцкая. По её словам, неудивительно, если именно с их побед в фигурное катание придёт новый канон — четверной прыжок.