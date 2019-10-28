Слуцкая: Наши фигуристки бьют рекорды, меняя технику катания
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию поздравила в эфире НСН коллегу Александру Трусову, установившую два рекорда.
Фигуристка Александра Трусова одержала победу на этапе Гран-при Skate Canada с двумя мировыми рекордами. В первом из заявленных четырёх прыжков спортсменку постигла неудача, зато оставшиеся три она откатала блестяще, получив в произвольной программе 166.62 балла и по сумме двух программ 241.02 балла.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в эфире НСН поздравила юную фигуристку, а также отметила, что в последнее время юниорки постоянно повышают планку.
«Во-первых, то, что она делает, действительно, удивительно. Во-вторых, дай бог, чтобы она продолжала кататься столько, сколько ей захочется, и никакая травма не мешала бы. Нам, профессиональным зрителям, в этой ситуации остаётся пожелать ей удачи и смотреть на те недостижимые высоты, которые она покоряет. У нас спортсменов хороших много, девчонки действительно сейчас показывают элементы совершенно другого уровня!» — заметила Слуцкая.
Если раньше фигурное катание ограничивалось более простой программой, сегодня начинающие фигуристки соревнуются в рекордах, отметила Слуцкая. По её словам, неудивительно, если именно с их побед в фигурное катание придёт новый канон — четверной прыжок.
«Спрос порождает предложение и востребованность. Если одна шагнула вперёд, то и остальным тоже захотелось. И поэтому такая разворачивается борьба: девчонки кидаются на четверные прыжки, делают их по два, три, четыре. У кого есть смелость, силы и талант, тот и выстреливает. Здесь нет ни чего удивительно. Наоборот, очень длительное время у нас фигурное катание было на уровне каскада из двух тройных прыжков, единицы пытались сделать тройной аксель, а сейчас уже сделан новый шаг с прыжками в четыре оборота. Я не удивлюсь, если когда-нибудь фигурное катание будет состоять только из таких прыжков», — заключила фигуристка.
Напомним, в сентябре этого года Александра Трусова уже установила мировые рекорды на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе. Она обошла коллегу в произвольной программе и набрала рекордные баллы за исполнение короткой и произвольной программ. Тогда российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эфире НСН поздравила мир фигурного катания с открытиями.
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