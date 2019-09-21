Тарасова поздравила «Сашенцию» Трусову и российских болельщиков с рекордами

Российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда соотечественницы Алины Загитовой. На мемориале Ондрея Непелы в Братиславе Трусова обошла коллегу в произвольной программе и набрала рекордные баллы за исполнение короткой и произвольной программ.

За исполнение произвольной программы Александра Трусова набрала 163,78 балла и установила новый мировой рекорд, как и по сумме баллов за короткую и произвольную программы, в которых в общей сложности набрала 238,69 балла.

Также Трусова катания исполнила три четверных прыжка в одной программе. Это произошло впервые в истории женского одиночного катания.

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эфире НСН поздравила мир фигурного катания с открытиями.

«Видимо, у тренера Этери утберидзе и ее помощников пределов совершенству нет, поэтому весь мир фигурного катания можно поздравить с новыми открытиями, которые принадлежат русским. И поздравить Сашку Трусову, Сашенцию, с тем, что она в это верит, и с этим справляется. И выдающихся тренеров, которые заметили в ней исключительность и развивают не только ее, но и всех, кто у них находится. С этим я вас всех поздравляю!» - сказала Тарасова.