Слуцкая: Мальчик-гимнаст в юбке — это кошмар

Откровенные костюмы в мужской художественной гимнастике – это непривычно, так как она всегда была спортом «для красивых, хрупких, эстетичных девочек». Об этом двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая заявила в беседе с YouTube-каналом «Антонимы».

Так спортсменка прокомментировала наряд испанского художественного гимнаста Кристофера Бенитеса.

«Если бы был другой костюм, если бы не было подражания женской гимнастике, то это воспринималось бы по-другому. Но когда мальчик выходит в юбке или купальнике — это кошмар. Я не хочу видеть мужчину, который пытается быть похожим на женщину», - заявила она.

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Ранее некоторые российские спортсменки негативно выражались в сторону костюма испанского художественного гимнаста Кристофера Бенитеса. Так, олимпийская чемпионка Татьяна Навка в своем Instagram заявила, что мужчины не должны заниматься художественной гимнастикой. Аналогичное мнение высказала и глава Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова. Многие иностранные коллеги российскую фигуристку не поддержали.

Позднее сам испанский гимнаст в интервью «Матч ТВ» сказал про Навку, что «человек с такими взглядами недостоин звания олимпийского атлета».

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ФОТО: Ирина Слуцкая
ТЕГИ:МужчиныСпортИспанияХудожественная Гимнастика
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