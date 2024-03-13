«Сложная ситуация»: Бышовец об увольнении Ивича и перспективах «Краснодара»

«Причина такого решения связана не с неудачными последними результатами. Я не думаю, что это главное. Это все еще поправимо. Но потерять инерцию прошлого года очень плохо, именно это важно. Для закрепления лидерства необходимо было усиливаться. Есть проблемы со вторым нападающим, не хватает организации и игровой дисциплины – было уже два удаления», - отметил он.

По его словам, увольнение вряд ли связано с предложением от «Спартака». При этом новому тренеру «Краснодара» предстоит выполнить сложную задачу – вернуть клубу прежние результаты.

«Была информация о предложении московского «Спартака», но реакция Ивича прояснила ситуацию, он говорил, что у него контракт до декабря. Приход нового тренера связан с большими проблемами. Только помощники Ивича смогут сохранить нужное направление, но и этого будет мало. Говорить о новом тренере в этой ситуации очень сложно. Браться за клуб сейчас сложно. Я с трудом представляю, на каких условиях может приходить тренер, обещая, что результаты будут прежними», - заключил собеседник НСН.

Нынешнего тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля нужно однозначно менять, но слухи о приходе в команду тренера «Краснодара» не имеют никаких оснований, так как Ивич не променяет свою команду на «нервы и стресс» у красно-белых, заявил ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко «Радиоточке НСН».

