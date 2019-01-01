«Слован» не будет играть в КХЛ

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Верховный суд отклонил иск о недействительности указа Зеленского о роспуске Рады

«Слован» является участником Континентальной хоккейной лиги с 2012 года, передает «Интерфакс».

«Слован» (Братислава) больше не будет выступать в КХЛ, заявил член совета директоров клуба Юрай Широкий-младший.

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