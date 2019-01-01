Спорт

«Слован» не будет играть в КХЛ

27 мая22:57

«Слован» (Братислава) больше не будет выступать в КХЛ, заявил член совета директоров клуба Юрай Широкий-младший.

Причина такого решения — отсутствие инвестора.

«Слован» является участником Континентальной хоккейной лиги с 2012 года, передает «Интерфакс».

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ТЕГИ:Хоккей