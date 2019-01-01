Спорт
«Слован» является участником Континентальной хоккейной лиги с 2012 года, передает «Интерфакс».
«Слован» не будет играть в КХЛ
27 мая22:57
«Слован» (Братислава) больше не будет выступать в КХЛ, заявил член совета директоров клуба Юрай Широкий-младший.
Причина такого решения — отсутствие инвестора.
«Слован» является участником Континентальной хоккейной лиги с 2012 года, передает «Интерфакс».
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ТЕГИ:Хоккей
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