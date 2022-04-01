Объявлен состав групп ЧМ-2022 по футболу

По итогам прошедшей жеребьёвки объявлен состав групп чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.



Карты легли следующим образом:

Группа А: Катар, Нидерланды, Сенегал, Эквадор;

Группа B: Англия, США, Иран, Украина/Шотландия/Уэльс;

Группа С: Аргентина, Мексика, Польша, Саудовская Аравия;

Группа D: Франция, Дания, Тунис, ОАЭ/Австралия/Перу;

Группа Е: Испания, Германия, Япония, Коста-Рика/Новая Зеландия;

Группа F: Бельгия, Хорватия, Марокко, Канада;

Группа G: Бразилия, Швейцария, Сербия, Камерун;

Группа H: Португалия, Уругвай, Южная Корея, Гана.



ЧМ пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Сборная России была снята со стыковочных матчей после начала военной операции РФ на территории Украины. В первом раунде с Россией должна была сыграть Польша, однако она вышла в финал автоматически, где обыграла сборную Швеции и завоевала путевку на ЧМ.





