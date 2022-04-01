Объявлен состав групп ЧМ-2022 по футболу
По итогам прошедшей жеребьёвки объявлен состав групп чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.
Карты легли следующим образом:
Группа А: Катар, Нидерланды, Сенегал, Эквадор;
Группа B: Англия, США, Иран, Украина/Шотландия/Уэльс;
Группа С: Аргентина, Мексика, Польша, Саудовская Аравия;
Группа D: Франция, Дания, Тунис, ОАЭ/Австралия/Перу;
Группа Е: Испания, Германия, Япония, Коста-Рика/Новая Зеландия;
Группа F: Бельгия, Хорватия, Марокко, Канада;
Группа G: Бразилия, Швейцария, Сербия, Камерун;
Группа H: Португалия, Уругвай, Южная Корея, Гана.
ЧМ пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
Сборная России была снята со стыковочных матчей после начала военной операции РФ на территории Украины. В первом раунде с Россией должна была сыграть Польша, однако она вышла в финал автоматически, где обыграла сборную Швеции и завоевала путевку на ЧМ.
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