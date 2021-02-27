Скончался чемпион мира по ралли Ханну Миккола

Чемпион мира по ралли финн Ханну Миккола умер в возрасте 78 лет. Об этом рассказал сын гонщика Веса Миккола в Twitter.

«В эти выходные мы потеряли моего отца Ханну из-за рака, - написал Веса Миккола. - Многие знали его как величайшего раллиста, но для меня же он был замечательным отцом: всегда поддерживающим, любящим и искренним. Он также был любимым дедушкой для двух моих сыновей. Покойся с миром, отец», - написал он.

Ханну Миккола одержал победу на чемпионате мира по ралли (WRC) в 1983 году. Из 123 гонок, в которых он участвовал, выиграл 18. По итогам сезона он по три раза он занимал второе и третье места, сообщает ТАСС.

