Умер сооснователь Diesel Адриано Гольдшмид

Итальянский дизайнер и предприниматель Адриано Гольдшмид, стоявший у истоков бренда Diesel, скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщила газета Fatto Quotidiano. По данным издания, он умер в больнице города Кастельфранко-Венето после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Как уточняется, в последние месяцы Гольдшмид жил в городе Азоло на севере провинции Тревизо и продолжал работать почти до конца жизни. В индустрии моды его считали одной из ключевых фигур: за вклад в развитие джинсовой одежды он получил неофициальное прозвище «крестный отец денима». Журналисты отмечают, что именно благодаря его работе джинсы перестали быть исключительно рабочей одеждой и превратились в элемент высокой моды.