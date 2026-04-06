Умер сооснователь Diesel Адриано Гольдшмид
Итальянский дизайнер и предприниматель Адриано Гольдшмид, стоявший у истоков бренда Diesel, скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщила газета Fatto Quotidiano. По данным издания, он умер в больнице города Кастельфранко-Венето после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
Как уточняется, в последние месяцы Гольдшмид жил в городе Азоло на севере провинции Тревизо и продолжал работать почти до конца жизни. В индустрии моды его считали одной из ключевых фигур: за вклад в развитие джинсовой одежды он получил неофициальное прозвище «крестный отец денима». Журналисты отмечают, что именно благодаря его работе джинсы перестали быть исключительно рабочей одеждой и превратились в элемент высокой моды.
Гольдшмид сыграл важную роль в создании Diesel и становлении предпринимателя Ренцо Россо. В 1976 году Россо начал работать в компании Moltex, принадлежавшей Гольдшмиду, а уже в 1978 году они вместе основали новый бренд. Спустя несколько лет, в 1985 году, Россо стал единственным владельцем компании.
По данным газеты Repubblica, Гольдшмида также называли «гуру денима». Помимо Diesel, он участвовал в разработке и развитии других известных брендов, включая Replay, Gap и собственную марку AG Jeans, передает «Радиоточка НСН».
