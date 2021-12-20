Скончался бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Рубина»
20 декабря 202122:10
Умер бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» и «Рубина» Виктор Антихович. Об этом сообщает ТАСС.
Причина смерти не называется. Ему было 76 лет.
До начала тренерской карьеры Антихович был также футболистом «Спартака» (Йошкар-Ола), СКА (Ростов).
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru