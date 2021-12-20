Скончался бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Рубина»

Умер бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» и «Рубина» Виктор Антихович. Об этом сообщает ТАСС.

Станислав Черчесов стал главным тренером клуба «Ференцварош»

Причина смерти не называется. Ему было 76 лет.

До начала тренерской карьеры Антихович был также футболистом «Спартака» (Йошкар-Ола), СКА (Ростов).



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ФОТО: pixabay.com
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