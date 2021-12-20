Станислав Черчесов стал главным тренером клуба «Ференцварош»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов возглавил венгерский профессиональный футбольный клуб «Ференцварош», сообщает пресс-служба команды.

Какие-либо подробности соглашения пока не разглашаются.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера «Ференцвароша» Чаба Мате подтвердил, что команду в ближайшее время возглавит экс-наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов, сообщает RT.

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ФОТО: Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
ТЕГИ:ВенгрияТренерСтанислав Черчесов
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