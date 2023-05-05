Скончался 31-летний российский бобслеист Зайцев
5 мая 202321:40
Российский бобслеист Владимир Зайцев скончался в возрасте 31 года 5 мая. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на семью спортсмена.
Отмечается, что у спортсмена был острый лимфобластный лейкоз с множеством осложнений.
Умерший бобслеист был призером чемпионата России и попадал в тройку лучших бобслеистов на первенстве России среди юниоров. Также он завоевал «серебро» на юниорском чемпионате мира.
Ранее Федерация бобслея России сообщала о скоропостижной смерти российского бобслеиста Максима Банькова. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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5 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru