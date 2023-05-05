Скончался 31-летний российский бобслеист Зайцев

Отмечается, что у спортсмена был острый лимфобластный лейкоз с множеством осложнений.

Умерший бобслеист был призером чемпионата России и попадал в тройку лучших бобслеистов на первенстве России среди юниоров. Также он завоевал «серебро» на юниорском чемпионате мира.

Ранее Федерация бобслея России сообщала о скоропостижной смерти российского бобслеиста Максима Банькова. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

