Скончался 31-летний российский бобслеист Зайцев

Российский бобслеист Владимир Зайцев скончался в возрасте 31 года 5 мая. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на семью спортсмена.

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Отмечается, что у спортсмена был острый лимфобластный лейкоз с множеством осложнений.

Умерший бобслеист был призером чемпионата России и попадал в тройку лучших бобслеистов на первенстве России среди юниоров. Также он завоевал «серебро» на юниорском чемпионате мира.

Ранее Федерация бобслея России сообщала о скоропостижной смерти российского бобслеиста Максима Банькова. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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