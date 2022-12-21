Умерла 17-летняя футболистка ЦСКА

Вратарь молодёжной команды женского футбольного клуба ЦСКА Виктория Виноградова скоропостижно скончалась 19 декабря в возрасте 17 лет, сообщает пресс-служба команды.

Умер 24-летний российский бобслеист Максим Баньков

Причины смерти в сообщении не указываются. В клубе лишь отметили, что футболистка была в отпуске.

«Мы запомним Вику не только как хорошего игрока, но и как замечательного человека: добрую, отзывчивую, неравнодушную, всегда готовую прийти на помощь. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Виктории», - говорится в заявлении команды.

Ранее российский хоккеист молодежной команды «Лондона» Абакар Казбеков умер в Канаде в возрасте 18 лет, сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
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