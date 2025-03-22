Арбитр Безбородов не знает о подозрении самарских следователей в мошенничестве

«Ничего об этом не знаю», — сказал он «Матч ТВ».

Также он выразил крайнее удивление появившимся новостям.

По данным Telegram-канала «Baza», имя Владислава Безбородова чаще всего упоминается в материалах дела о предполагаемой схеме выплат судьям в Самарской области.

В ноябре 2024 года дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС дисквалифицировала Безбородова, запретив ему работать на матчах РПЛ и других соревнованиях под эгидой организации до конца сезона 2024/25. Остается неизвестным, связан ли текущий скандал с его недавним отстранением.

