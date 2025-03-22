Арбитр Безбородов не знает о подозрении самарских следователей в мошенничестве
Футбольный арбитр Владислав Безбородов не в курсе появившихся в СМИ сообщений о том, что он может стать подозреваемым по делу о мошенничестве. Об этом он сообщил в разговоре с журналистами.
«Ничего об этом не знаю», — сказал он «Матч ТВ».
Также он выразил крайнее удивление появившимся новостям.
По данным Telegram-канала «Baza», имя Владислава Безбородова чаще всего упоминается в материалах дела о предполагаемой схеме выплат судьям в Самарской области.
В ноябре 2024 года дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС дисквалифицировала Безбородова, запретив ему работать на матчах РПЛ и других соревнованиях под эгидой организации до конца сезона 2024/25. Остается неизвестным, связан ли текущий скандал с его недавним отстранением.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru