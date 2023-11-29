СКА обыграл московское «Динамо»

Петербургский СКА обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.

СКА одержал победу над ЦСКА в матче КХЛ

Встреча в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 5:3. СКА одержал девятую победу подряд в регулярном чемпионате, набрав 44 очка после 35 встреч и поднялся на 4 место в Западной конференции.

«Динамо» прервало серию из трех побед. Клуб с 51 очком в 36 играх располагается на 2 строчке Запада.

Ранее «Ак Барс» победил СКА в матче КХЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ru.wikipedia.org/Matt Boulton
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