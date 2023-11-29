СКА обыграл московское «Динамо»
29 ноября 202300:02
Петербургский СКА обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
Встреча в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 5:3. СКА одержал девятую победу подряд в регулярном чемпионате, набрав 44 очка после 35 встреч и поднялся на 4 место в Западной конференции.
«Динамо» прервало серию из трех побед. Клуб с 51 очком в 36 играх располагается на 2 строчке Запада.
Ранее «Ак Барс» победил СКА в матче КХЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru