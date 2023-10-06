СКА одержал победу над ЦСКА в матче КХЛ
Санкт-петербургский хоккейный клуб СКА обыграл московскую команду ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщил портал Lenta.ru.
Матч проходил в Москве и закончился победой гостей со счетом 3:2. В петербургской команде заброшенными шайбами отметились Арсений Грицюк, Сергей Толчинский и Михаил Воробьев. У москвичей отличились Владислав Каменев и Павел Карнаухов. СКА удалось прервать трехматчевую серию побед соперника.
Ранее хоккейная команда «Ак Барс» (Казань) одержала победу над клубом «Авангард» (Омск) на своей арене в дополнительное время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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