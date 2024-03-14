«СКА‑Хабаровск» выбил «Сочи» из Кубка России по футболу
Футбольный клуб «СКА‑Хабаровск» по пенальти выиграл матч первого этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России против «Сочи».
Счёт в игре открыли сочинцы - на 22-й минуте гол забил Сауль Гуарирапа. Во втором тайме Альбек Гонгапшев восстановил равновесие, которое продержалось до конца основного времени матча.
В итоге всё решалось в серии пенальти, где сильнее оказались хабаровчане. Итог матча 4:2 в пользу «СКА‑Хабаровск», который проходит в следующую стадию турнира.
Ранее «Краснодар» со счётом 2:0 уступил «Химкам» в матче Пути регионов и вылетел из Кубка России, сообщает RT.
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