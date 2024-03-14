«СКА‑Хабаровск» выбил «Сочи» из Кубка России по футболу

Счёт в игре открыли сочинцы - на 22-й минуте гол забил Сауль Гуарирапа. Во втором тайме Альбек Гонгапшев восстановил равновесие, которое продержалось до конца основного времени матча.

В итоге всё решалось в серии пенальти, где сильнее оказались хабаровчане. Итог матча 4:2 в пользу «СКА‑Хабаровск», который проходит в следующую стадию турнира.

Ранее «Краснодар» со счётом 2:0 уступил «Химкам» в матче Пути регионов и вылетел из Кубка России, сообщает RT.

