«СКА‑Хабаровск» выбил «Сочи» из Кубка России по футболу

Футбольный клуб «СКА‑Хабаровск» по пенальти выиграл матч первого этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России против «Сочи».

Московский «Спартак» проиграл воронежскому «Факелу» со счетом 0:2

Счёт в игре открыли сочинцы - на 22-й минуте гол забил Сауль Гуарирапа. Во втором тайме Альбек Гонгапшев восстановил равновесие, которое продержалось до конца основного времени матча.

В итоге всё решалось в серии пенальти, где сильнее оказались хабаровчане. Итог матча 4:2 в пользу «СКА‑Хабаровск», который проходит в следующую стадию турнира.

Ранее «Краснодар» со счётом 2:0 уступил «Химкам» в матче Пути регионов и вылетел из Кубка России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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