Московский «Спартак» проиграл воронежскому «Факелу» со счетом 0:2

Футбольный клуб «Спартак» уступил воронежскому «Факелу» в матче 20-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Встреча прошла 10 марта на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

На 37-й минуте счет открыл нападающий воронежцев Евгений Марков. На 66-й минуте игрок красно-белых Данил Пруцев отправил мяч в свои ворота.

Встреча должна была состояться на «Лукойл-Арене», однако 29 февраля РПЛ запретила «Спартаку» играть на домашнем стадионе из-за неудовлетворительного качества газона после сильных снегопадов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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