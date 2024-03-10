Московский «Спартак» проиграл воронежскому «Факелу» со счетом 0:2
Футбольный клуб «Спартак» уступил воронежскому «Факелу» в матче 20-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла 10 марта на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
На 37-й минуте счет открыл нападающий воронежцев Евгений Марков. На 66-й минуте игрок красно-белых Данил Пруцев отправил мяч в свои ворота.
Встреча должна была состояться на «Лукойл-Арене», однако 29 февраля РПЛ запретила «Спартаку» играть на домашнем стадионе из-за неудовлетворительного качества газона после сильных снегопадов, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Московский «Спартак» проиграл воронежскому «Факелу» со счетом 0:2
- Axios: Байден пошел на разрыв с Нетаньяху после его решений по Газе
- Сиквел мультфильма «Братья Супер Марио» выйдет в апреле 2026 года
- Диктор и телеведущая Светлана Моргунова умерла в 84 года
- Российский космонавт Кононенко стал командиром МКС
- В Москве водитель сбил двух детей на пешеходном переходе
- Продюсер Рудченко усомнился, что Киркоров будет исполнять патриотические песни
- В Арканзасе при стрельбе на вечеринке погибли три человека
- CNN: российские авиабомбы ФАБ-1500 уничтожили оборону ВСУ
- Певица Лариса Долина заявила об отказе от одежды иностранных брендов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru