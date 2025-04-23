Мама 12-летней фигуристки Антоновой заявила о домогательствах тренера

По ее словам, специалист «лез под майку, целовал в губы, трогал за грудь».

«Один раз за грудь укусил», — поделилась Татьяна Антонова.

Ключевой инцидент произошел на соревнованиях «Красноярские узоры» в январе 2025 года. Дарья Антонова заняла второе место среди спортсменок первого спортивного разряда, после этого в зоне объявления оценок тренер прижал фигуристку к себе и дважды коснулся области груди. Момент попал в официальную трансляцию турнира.

По словам Татьяны Антоновой, дочь рассказала ей о неподобающем поведении Медовикова через некоторое время. Женщина перевела фигуристку к другому тренеру. Позже Татьяна направила письмо в Федерацию фигурного катания на коньках Новосибирской области, описав причины перевода, в том числе грубое обращение со спортсменами и сексуальное домогательство. После обращения Медовиков прекратил работу в школе, но остался в президиуме федерации. При этом спустя некоторое время тренер потребовал отменить переход Антоновой и вернуть ее в его группу, в противном случае спортсменке могли запретить участвовать в соревнованиях под эгидой областной федерации.

Сейчас Татьяна Антонова обратилась с заявлением о случившемся в правоохранительные органы.

Ранее фигуристка Вероника Жилина обвинила в домогательствах тренера Сергея Розанова. Инцидент произошел, когда спортсменке было 11 лет. При этом тренер назвал слова Жилиной ложью, пишет RT.

