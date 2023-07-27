Казань примет Игры БРИКС-2024
27 июля 202314:44
Казань примет спортивные игры БРИКС в июне 2024 года, сообщила пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
По словам министра спорта России Олега Матыцина, атлеты будут соревноваться в 25 видах спорта.
«Даты проведения Игр БРИКС-2024 в Казани - 12 - 23 июня», - уточнили в Минспорта России.
В следующем году в Казани также пройдет встреча глав государств БРИКС.
Ранее глава Минспорта Олег Матыцин заявил, что ещё сохраняется возможность участия российских спортсменов на Олимпиаде-2024, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru