Казань примет Игры БРИКС-2024

Казань примет спортивные игры БРИКС в июне 2024 года, сообщила пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

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По словам министра спорта России Олега Матыцина, атлеты будут соревноваться в 25 видах спорта.

«Даты проведения Игр БРИКС-2024 в Казани - 12 - 23 июня», - уточнили в Минспорта России.

В следующем году в Казани также пройдет встреча глав государств БРИКС.

Ранее глава Минспорта Олег Матыцин заявил, что ещё сохраняется возможность участия российских спортсменов на Олимпиаде-2024, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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