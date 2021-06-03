Симоне Индзаги назначен главным тренером «Интера»
Симоне Индзаги стал главным тренером миланского «Интера», контракт рассчитан на два года, сообщает «Свободная пресса».
На этом посту 45-летний специалист сменил Антонио Конте, который, выиграв чемпионат Италии 2020/2021, объявил о своём уходе из-за конфликта с руководством.
До прихода в миланский клуб Индзаги тренировал римский «Лацио», с которым два раза выиграл Кубок Италии и два раза Суперкубок страны.
Ранее мадридский «Реал» объявил, что главным тренером команды, вместо ушедшего француза Зинедина Зидана, стал итальянец Карло Анчелотти.
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