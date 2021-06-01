Карло Анчелотти стал главным тренером мадридского «Реала»

Итальянец Карло Анчелотти назначен на пост главного тренера футбольного клуба «Реал» (Мадрид), сообщает пресс-служба испанской команды.

В сообщении говорится, что в первых ста официальных матчах под руководством 61-летнего итальянского специалиста, который тренировал мадридский клуб с 2013 по 2015 год, «Реал» одержал наибольшее количество побед - 78.

Кроме того, вместе со «сливочными» Анчелотти выиграл четыре турнира. Это Лига чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В «Реале» напомнили, что у итальянца блестящая карьера не только как у игрока, но и как у тренера. С «Миланом» Анчелотти выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, а также две Лиги чемпионов. С «Челси» он также сделал хет-трик, взяв чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии. Кроме того, у него есть титул чемпиона Франции с «ПСЖ», а также чемпионство и Суперкубок Германии с «Баварией».

До возвращения в Реал Анчелотти работал в британском «Эвертоне».

Ранее французский специалист Зинедин Зидан объявил, что покидает пост главного тренера «Реала», сообщает Ura.ru. Свое решение он объяснил, в том числе тем, что команде нужны изменения.

