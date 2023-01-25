«Сила и стабильность»: Тарпищев рассказал о преимуществах игры Хачанова
Карен Хачанов благодаря стабильной первой подаче и плотной игре в задней линии сможет обеспечить себе преимущество перед Стефаносом Циципасом, сказал НСН Шамиль Тарпищев.
Теннисист Карен Хачанов находится на пике своей карьеры с осени 2022 года, ему вполне по силам победить грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Australian open. Об этом НСН заявил руководитель федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Ранее российский теннисист Андрей Рублев не смог пробиться в полуфинал Australian open, уступив девятикратному победителю турнира сербу Новаку Джоковичу в трех сетах со счетом 1:6, 2:6, 4:6. Об этом сообщил портал Sportbox.ru. Соотечественник Рублева Карен Хачанов поборется за выход в финал с греком Стефаносом Циципасом 27 января. Тарпищев рассказал о сильных и слабых сторонах игры Хачанова и Циципаса.
«Хачанов сейчас проводит, пожалуй, один из лучших своих турниров. Триумфальная серия началась для него с осени 2022 года, когда Хачанов поменял тренера по физподготовке. Залог его успеха заключается, во-первых, в первой подаче — она у него стабильно под 70%, ровно распределенная по времени. Во-вторых, Хачанов очень плотно играет в задней линии, что позволяет ему практически подготовиться к любому мячу после ответа соперника, поскольку с той стороны длинный полет мяча. Это определяющие факторы в победе Хачанова, так он не дает позиционного преимущества сопернику. Также у нашего спортсмена прекрасный удар слева двумя руками и мощный удар справа. Что же касается Циципаса, он играет близко к корту и часто в корте. Если он позиционно выигрывает и атакует из корта, то мячи очень быстрые, играть их тяжело. Если Хачанов использует свои сильные стороны и вытеснит греческого спортсмена за заднюю линию, у Циципаса не будет никакого преимущества, даже наоборот — россиянин окажется в более выгодном положении», — сказал Тарпищев.
Ранее Тарпищев назвал преждевременными сообщения о возможном отстранении российских теннисистов от участия в Уимблдоне в 2023 году. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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