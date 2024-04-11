Сидни Кросби назвали самым совершенным игроком НХЛ
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» и сборной Канады Сидни Кросби был признан самым совершенным игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации игроков (NHLPA).
В сообщении говорится, что в анонимном опросе приняли участие 589 игроков. За игрока «Питтсбурга» свои голоса отдали 38,37% из них.
В ТОП-5 также вошли Александр Барков («Флорида Пантерз»), Анже Копитар («Лос-Анджелес Кингз»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») и Нэйтан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»)
В NHLPA отметили, что Кросби назвали самым совершенным игроком НХЛ в пятый раз подряд.
Ранее выступающий за клуб «Вашингтон Кэпиталз» российский хоккеист Александр Овечкин заявил, что он, а также нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, спасли НХЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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