Сидни Кросби назвали самым совершенным игроком НХЛ

В сообщении говорится, что в анонимном опросе приняли участие 589 игроков. За игрока «Питтсбурга» свои голоса отдали 38,37% из них.

В ТОП-5 также вошли Александр Барков («Флорида Пантерз»), Анже Копитар («Лос-Анджелес Кингз»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») и Нэйтан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»)

В NHLPA отметили, что Кросби назвали самым совершенным игроком НХЛ в пятый раз подряд.

Ранее выступающий за клуб «Вашингтон Кэпиталз» российский хоккеист Александр Овечкин заявил, что он, а также нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, спасли НХЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

