Швейцария побеждает Францию по пенальти и выходит в четвертьфинал Евро-2020

Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал чемпионата Европы-2020, обыграв действующих чемпионов мира, сборную Франции, со счетом 5:4.



На данный момент это является главной сенсацией турнира. Швейцарские спортсмены победили по пенальти, так как основное время закончилось вничью со счетом 3:3, а в дополнительное время команды не сумели забить голы.

Решающий промах у французов допустил нападающий Килиан Мбаппе.

