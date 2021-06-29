Швейцария побеждает Францию по пенальти и выходит в четвертьфинал Евро-2020

Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал чемпионата Европы-2020, обыграв действующих чемпионов мира, сборную Франции, со счетом 5:4.

На данный момент это является главной сенсацией турнира. Швейцарские спортсмены победили по пенальти, так как основное время закончилось вничью со счетом 3:3, а в дополнительное время команды не сумели забить голы.

Решающий промах у французов допустил нападающий Килиан Мбаппе.

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ФОТО: Чемпионат Европы по футболу 2020
ТЕГИ:ШвейцарияФранцияЧемпионат Европы 2020
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