РФС: Матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Волгограде

Матч за Суперкубок России по футболу примет Волгоград. Об этом сообщает пресс-служюа Российского футбольного союза (РФС).

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В союзе напомнили, что трофей разыграют петербургский «Зенит» и ФК «Краснодар». Игра пройдёт на «Волгоград Арене» 13 июля.

«О времени начала встречи и старте билетной программы будет объявлено дополнительно», - добавили в РФС.

Ранее «Зенит» в шестой раз стал чемпионом России по футболу, победив «Ростов» в последнем туре со счетом 2:1, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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