РФС: Матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Волгограде
12 июня 202418:57
Матч за Суперкубок России по футболу примет Волгоград. Об этом сообщает пресс-служюа Российского футбольного союза (РФС).
В союзе напомнили, что трофей разыграют петербургский «Зенит» и ФК «Краснодар». Игра пройдёт на «Волгоград Арене» 13 июля.
«О времени начала встречи и старте билетной программы будет объявлено дополнительно», - добавили в РФС.
Ранее «Зенит» в шестой раз стал чемпионом России по футболу, победив «Ростов» в последнем туре со счетом 2:1, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru