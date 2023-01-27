Шведский спортсмен раскритиковал позицию МОК по допуску россиян к международным турнирам

Биатлонист заявил, что позицию МОК по возвращению к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии ничто не может оправдать. Он также назвал наивным мнение, что спорт и политика не связаны между собой.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что предложение МОК о допуске на международные турниры российских спортсменов, которые не выступали публично за военную спецоперацию на Украине, является простой декларацией, к которой невозможно относиться серьезно. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

