Шведский спортсмен раскритиковал позицию МОК по допуску россиян к международным турнирам
Биатлонист Себастьян Самуэльссон, выступающий за сборную Швеции и неоднократно протестовавший против участия российских атлетов в международных состязаниях, назвал решение Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску России к турнирам грустным и странным. Об этом сообщила газета Expressen.
Биатлонист заявил, что позицию МОК по возвращению к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии ничто не может оправдать. Он также назвал наивным мнение, что спорт и политика не связаны между собой.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что предложение МОК о допуске на международные турниры российских спортсменов, которые не выступали публично за военную спецоперацию на Украине, является простой декларацией, к которой невозможно относиться серьезно. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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