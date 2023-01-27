Шведский спортсмен раскритиковал позицию МОК по допуску россиян к международным турнирам

Биатлонист Себастьян Самуэльссон, выступающий за сборную Швеции и неоднократно протестовавший против участия российских атлетов в международных состязаниях, назвал решение Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску России к турнирам грустным и странным. Об этом сообщила газета Expressen.

«Белиберда и сотрясание воздуха»: Губерниев о планах МОК о допуске россиян на турниры

Биатлонист заявил, что позицию МОК по возвращению к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии ничто не может оправдать. Он также назвал наивным мнение, что спорт и политика не связаны между собой.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что предложение МОК о допуске на международные турниры российских спортсменов, которые не выступали публично за военную спецоперацию на Украине, является простой декларацией, к которой невозможно относиться серьезно. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
ТЕГИ:БелоруссияРоссияШвецияСпортсменыМОК
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры