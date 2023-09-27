Латвия объявила бойкот матчам с российскими юношескими футбольными сборными
Латвия заявила о бойкоте матчей с юношескими сборными России по футболу, которые по решению УЕФА возвращены к участию в международных турнирах в нейтральном статусе, сообщает «Чемпионат.com».
В Латвийской федерации по футболу уточнили, что допуск россиян к международным соревнованиям противоречит позиции страны по поддержке Киева.
Как подчеркивается, латвийские футбольные команды всех уровней не будут играть против российских сборных до тех пор, пока не прекратится конфликт на Украине.
Кроме того, россиянам запрещен въезд на территорию республики.
Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино допустил участие сборной РФ в следующем чемпионате мира, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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