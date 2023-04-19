Шотландская спортсменка «пробежала» часть марафона на машине

Шотландскую бегунью Йоашу Закшевски дисквалифицировали после ультрамарафона, в котором спортсменка заняла третье место, сообщает BBC.

Закшевски прибежала третьей в забеге на 50 миль из Манчестера в Ливерпуль. Позже организаторы выяснил, что 47-летняя спортсменка «пробежала» 2,5 мили на автомобиле своего товарища. Судьи соревнования проверили статистические данные и обнаружили, что в какой-то момент Закшевски «ускорилась» и преодолела милю (1,61 километра) за одну минуту и 40 секунд.

Ее друг Эдриан Скотт позднее объяснил, что Йоаша чувствовала себя плохо во время марафона, устала и хочет сойти с дистанции. По словам Скотта, она предоставила организаторам полный отчет о произошедшем.

Сообщается, что на счету Закшевски числятся несколько внутренних шотландских рекордов. Несколькими неделями ранее она выиграла марафон в Тайване.

