«Пытаются стравить». Шлеменко назвал провокацией запрет участия россиян в ЧЕ по ММА
Российский боец ММА высказал НСН сожаление, что политика для украинских спортивных менеджеров стала важнее самого спорта.
Не поддаваться на политические провокации призвал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко. Так он прокомментировал заявление главы Украинской федерации ММА (UF MMA) Владимира Тесля о том, что российских спортсменов не пустят на чемпионат Европы по ММА (смешанным боевым искусствам).
«Однозначно, спорт вне политики, но столько политики нет, наверное, нигде, как в спорте. Это уже очевидно. В этой ситуации меня очень расстраивает, что делается все, чтобы стравить два народа. Даже один народ, потому что русские и украинцы – один народ. Хотелось бы обратиться к спортсменам, простым людям, живущим простой жизнью, которые не участвуют в политике, чтобы они не поддавались на все эти провокации и сохраняли дружеские, братские отношения», - сказал спортсмен.
Чемпионат Европы по ММА пройдет в Киеве с 5 по 9 ноября. Владимир Тесля заявил изданию Sport Arena, что неучастие в турнире бойцов из России было одним из главных требований украинской стороны.
По словам Шлеменко, за всю свою карьеру ему не приходилось испытывать к своим соперникам неприязнь или ненависть на фоне геополитических конфликтов.
«Сколько я встречал ребят с Украины – всегда отличные отношения были, ни разу не было никаких проблем. Даже никогда не возникало вопроса: «Откуда ты?». Несмотря на то, что нас разделили в 1991 году, мы общались как один народ, одна страна. Я за свою карьеру не встречал, чтобы украинец плохо высказался о русском или наоборот. Всегда была взаимовыручка, поддержка. Люди должны оставаться просто людьми и тогда никакая политическая пропаганда не сможет работать», - считает собеседник «Радиоточки НСН».
В августа украинская легкоатлетка Ярослава Магучих подверглась травле в Сети из-за совместного фото с россиянкой Марией Ласицкене. Снимок был сделан по окончании соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио. Россиянке тогда досталось золото, а украинке — бронза. Сообщалось, что с Магучих даже пришлось провести работу Министерству обороны Украины.
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