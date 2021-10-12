«Пытаются стравить». Шлеменко назвал провокацией запрет участия россиян в ЧЕ по ММА

Чемпионат Европы по ММА пройдет в Киеве с 5 по 9 ноября. Владимир Тесля заявил изданию Sport Arena, что неучастие в турнире бойцов из России было одним из главных требований украинской стороны.

По словам Шлеменко, за всю свою карьеру ему не приходилось испытывать к своим соперникам неприязнь или ненависть на фоне геополитических конфликтов.

«Сколько я встречал ребят с Украины – всегда отличные отношения были, ни разу не было никаких проблем. Даже никогда не возникало вопроса: «Откуда ты?». Несмотря на то, что нас разделили в 1991 году, мы общались как один народ, одна страна. Я за свою карьеру не встречал, чтобы украинец плохо высказался о русском или наоборот. Всегда была взаимовыручка, поддержка. Люди должны оставаться просто людьми и тогда никакая политическая пропаганда не сможет работать», - считает собеседник «Радиоточки НСН».

В августа украинская легкоатлетка Ярослава Магучих подверглась травле в Сети из-за совместного фото с россиянкой Марией Ласицкене. Снимок был сделан по окончании соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио. Россиянке тогда досталось золото, а украинке — бронза. Сообщалось, что с Магучих даже пришлось провести работу Министерству обороны Украины.

