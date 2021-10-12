«Главное – результат, об игре – потом». Бородюк оценил выступление сборной в матче со Словенией
Экс-тренер сборной Александр Бородюк отметил, что оценивать стиль игры команды можно будет на чемпионате мира, а сейчас необходимо туда попасть.
Команда показала результат, приблизив себя к чемпионату мира, а о стиле и качестве игры можно будет говорить позже, заявил бывший главный тренер сборной России по футболу Александр Бородюк в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сборная России обыграла команду Словении по итогам матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года со счетом 2:1. Россияне вышли на первое место в группе и опережают хорватов на два очка.
«Молодцы, выиграли. В отборочных матчах всегда на первый план выходит результат, команда добилась результата – на данный момент это самое главное. А уже в Хорватии будет решающий матч. Сейчас уже игра на втором плане. Нет смысла сейчас сравнивать, в отборочных матчах никто никого не сравнивает. Задача стоит одна – попасть на чемпионат мира, всё. А когда уже попадут на чемпионат мира, если попадут, здесь уже идет оценка всего – как команда играет, качество футбола, какой будет стиль игры и так далее. Тогда уже здесь эксперты и журналисты будут говорить о том, какую игру показывает сборная. Все решится в последних матчах, для сборной каждый матч решающий. Еще осталось две игры, надо достойно сыграть для того, чтобы попасть на чемпионат мира», - отметил он.
Заключительные матчи команда Карпина проведет в ноябре – 11 ноября состоится домашний матч с Кипром, а 14 числа будем следить за выездной встречей с Хорватией.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,8 млн+29 409 / сут.
Умерли
217 тыс.+957 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+15 460 / сут.
- Украинские СМИ заявили о начале газового кризиса в стране
- Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции с 5,8% до 7,4% на конец года
- Валентина Терешкова открыла первое заседание Госдумы нового созыва
- Власти Подмосковья ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг
- Скончался первый официальный представитель СК Владимир Маркин
- Лавров заявил о попытках «разогреть» обстановку в Азии
- СМИ: Россия может потерять крупнейший рынок сбыта патронов из-за санкций
- В Британии предрекли поражение Евросоюза в правовом споре с Польшей
- Диетолог назвала самый важный элемент для поддержания иммунитета
- Сенатор Джабаров отреагировал на заявление премьера Японии по Курилам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru