«Главное – результат, об игре – потом». Бородюк оценил выступление сборной в матче со Словенией

Экс-тренер сборной Александр Бородюк отметил, что оценивать стиль игры команды можно будет на чемпионате мира, а сейчас необходимо туда попасть. 

Команда показала результат, приблизив себя к чемпионату мира, а о стиле и качестве игры можно будет говорить позже, заявил бывший главный тренер сборной России по футболу Александр Бородюк в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне сборная России обыграла команду Словении по итогам матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года со счетом 2:1. Россияне вышли на первое место в группе и опережают хорватов на два очка.

«Молодцы, выиграли. В отборочных матчах всегда на первый план выходит результат, команда добилась результата – на данный момент это самое главное. А уже в Хорватии будет решающий матч. Сейчас уже игра на втором плане. Нет смысла сейчас сравнивать, в отборочных матчах никто никого не сравнивает. Задача стоит одна – попасть на чемпионат мира, всё. А когда уже попадут на чемпионат мира, если попадут, здесь уже идет оценка всего – как команда играет, качество футбола, какой будет стиль игры и так далее. Тогда уже здесь эксперты и журналисты будут говорить о том, какую игру показывает сборная. Все решится в последних матчах, для сборной каждый матч решающий. Еще осталось две игры, надо достойно сыграть для того, чтобы попасть на чемпионат мира», - отметил он.
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Заключительные матчи команда Карпина проведет в ноябре – 11 ноября состоится домашний матч с Кипром, а 14 числа будем следить за выездной встречей с Хорватией.

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Фото: facebook.com/TeamRussia
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