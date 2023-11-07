Школьница из Перми установила рекорд России по отжиманиям с дополнительным весом
Семилетняя Лидия Котельникова из Перми установила рекорд России по отжиманиям на брусьях с дополнительным весом, сообщает Газета.Ru.
По словам мамы девочки Анастасии Котельниковой, её дочь мечтает стать самой сильной в мире. Она рассказала, что Лидия учится в пером классе, а также занимается акробатикой, дзюдо и греко-римской борьбой.
Отвечая на вопрос об использовании бутылки с водой женщина пояснила, что это было сделано для наглядности.
«Бутыль прозрачная, и видно количество жидкости. Если использовать гирю или блин от штанги, недоброжелатели начнут писать, что они пенопластовые и всё в таком духе», — сказала она.
Мама рекордсменки добавила, что рекорд Лидии ещё не зарегистрирован, так как для этого нужна сумма, превышающая её месячную зарплату.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» опубликовал видео, на котором семилетняя жительница Перми восемь раз подтягивается на брусьях с бутылью воды.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru