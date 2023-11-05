Джокович выиграл 40-й «Мастерс» и обновил собственный рекорд

Серб Новак Джокович стал победителем турнира серии «Мастерс» в Париже с призовым фондом более 5,7 миллиона евро.

Даниил Медведев проиграл во втором круге «мастерса» в Париже

В финале Джокович встретился с болгарином Григором Димитровым. Матч завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу представителя Сербии.

36-летний Джокович выиграл уже 40-й турнир серии «Мастерс» и обновил свой же рекорд. На втором месте находится испанец Рафаэль Надаль, побеждавший на соревнованиях «Мастерс» 36 раз.

Россиянин Даниил Медведев в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене проиграл итальянцу Яннику Синнеру, передает «Радиоточка НСН».

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