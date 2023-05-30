Шестнадцатилетняя Андреева вышла во второй круг Roland Garros
Юная представительница России Мирра Андреева впервые в своей взрослой теннисной карьере вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции. В первом матче она легко победила представительницу США Элисон Риск в двух сетах - 6:2, 6:1.
Андреевой 16 лет, она занимает 143-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Она впервые принимает участие в основной сетке турнира Большого шлема на взрослом уровне. Ранее в этом сезоне россиянка играла в финале юниорского Открытого чемпионата Австралии.
При этом в апреле она уже выиграла два турнира Международной федерации тенниса в швейцарских Кьяссо и Беллинцоне. Таким образом, Андреева стала первой в истории обладательницей титулов на уровне W60 или выше до того, как ей исполнилось 16 лет (29 апреля).
В следующем круге Roland Garros ей предстоит встреча с победительницей матча Ангелина Калинина (Украина, 25 номер посева) - Диана Парри (Франция, wild card).
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», всего на втором в сезоне турнире Большого шлема сыграют 18 представителей России: 13 женщин и 5 мужчин. Призовой фонд нынешнего Roland Garros составляет 49,6 миллиона евро.
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