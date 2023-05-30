Шестнадцатилетняя Андреева вышла во второй круг Roland Garros

Юная представительница России Мирра Андреева впервые в своей взрослой теннисной карьере вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции. В первом матче она легко победила представительницу США Элисон Риск в двух сетах - 6:2, 6:1.

Андреевой 16 лет, она занимает 143-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Она впервые принимает участие в основной сетке турнира Большого шлема на взрослом уровне. Ранее в этом сезоне россиянка играла в финале юниорского Открытого чемпионата Австралии.