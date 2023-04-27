15-летния россиянка Андреева переиграла 14-ю ракетку мира на теннисном турнире в Мадриде

15-летняя россиянка Мирра Андреева выбила 14-ю ракетку мира представительницу Бразилии Беатрис Хаддад Майю во втором круге теннисного турнира в Мадриде, сообщает «Интерфакс».

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Матч завершился в двух париях со счетом 7:6 (8:6), 6:3 в пользу теннисистки из России, занимающей в рейтинге Женской теннисной ассоциации 194-е место.

В первом круге Андреева сломила сопротивление Лейлы Фернандес из Канады.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев оказался на третьем месте в рейтинге ATP, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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