15-летния россиянка Андреева переиграла 14-ю ракетку мира на теннисном турнире в Мадриде
27 апреля 202314:58
15-летняя россиянка Мирра Андреева выбила 14-ю ракетку мира представительницу Бразилии Беатрис Хаддад Майю во втором круге теннисного турнира в Мадриде, сообщает «Интерфакс».
Матч завершился в двух париях со счетом 7:6 (8:6), 6:3 в пользу теннисистки из России, занимающей в рейтинге Женской теннисной ассоциации 194-е место.
В первом круге Андреева сломила сопротивление Лейлы Фернандес из Канады.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев оказался на третьем месте в рейтинге ATP, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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27 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru