Шалимов стал новым главным тренером «Факела»
Игорь Шалимов назначен новым главным тренером воронежского футбольного клуба «Факел», выступающего в Российского премьер-лиге. Информация о заключении соглашения с 56-леьтним специалистом появилась на официальном сайте команды.
На посту наставника «Факела» Шалимов сменил Дмитрия Пятибратова. Тот решил уйти в отставку 30 марта после разгромного поражения со счетом 0:5 от «Краснодара» в выездном матче 22 тура РПЛ. На данный момент воронежцы занимают предпоследнее, 15 место в турнирной таблице. После 22 игр «Факел» сумел набрать только 15 очков.
Игорь Шалимов как игрок становился чемпионом СССР в составе «Спартака», выигрывал молодежное первенство Европы, признавался лучшим легионером чемпионата Италии, выигрывал Кубок УЕФА.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», последним местом работы на посту главного тренера у Шалимова был екатеринбургский «Урал», с которым он в августе 2021 года подписал двухлетний контракт. Однако в августе 2022 года был уволен на фоне провального начала сезона: проигрыша всех четырёх матчей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru